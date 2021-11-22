В Тольятти водитель скрылся после ДТП, в котором пострадала пенсионерка

Водитель не оказал помощи пострадавшей. Фото: ГИБДД Тольятти

В воскресенье, 21 ноября, 79-летняя женщина обратилась в медицинское учреждение. По полученным данным, примерно в 15 часов, водитель сбил пенсионерку возле дома №17 «Б» на улице Дзержинского. Водитель скрылся с места происшествия.

Пострадавшая самостоятельно обратилась в медицинское учреждение, откуда после обследования была госпитализирована. ГИБДД Тольятти отмечают, что автомобиль предположительно темного цвета, марки «Volkswagen».

Сотрудники полиции просят всех, кому известно что-то о случившимся ДТП или личности водителя, сообщить по телефонам в Тольятти: 8(848)222-80-05, 8(848)293-60-61, 8(848)293-60-60