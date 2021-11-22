В Кинеле благоустроят семь дворовых территорий в 2022 году

Жители активно участвуют в принятии решений и контроле работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Кинель Самарской области заключили контракт с подрядчиком на благоустройство еще семи дворовых территорий в 2022 году. Подрядная организация завершит работы до наступления лета.

По данным министерства энергетики и ЖКХ, работы проведут по адресам: ул. Мостовая, 22 и 22 «А»; ул. 27 Партсъезда, 1; ул. Транспортная, 4; Шоссейная, 79 «А»; ул. Испытателей, 13 «А» и ул. Невской, 19, где уже начались работы.

Подрядчик установит лавочки и урны, отремонтирует входные дорожки к подъездам и сделает новый тротуар. Работы проводятся благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды».