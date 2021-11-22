Переговоры по продлению контракта Зиньковского в «Крыльях Советов» перешли в активную фазу

Антон Зиньковский играет в Самаре с 2019 года Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Переговоры по продлению контракта с полузащитником «Крыльев Советов» Антоном Зиньковским перешли в активную фазу. Об этом спортивный директор клуба Сергей Корниленко сообщил sport24.ru.

Зиньковский присоединился к самарской команде зимой 2019 года, став одним из первых игроков «Чертаново», кто перебрался в «Крылья». Регулярно появляются слухи, что футболист перейдет в какую-либо команду премьер-лиги, среди них называли и московский «Спартак». В дальнейшем в «Крыльях» объявили, что предложили Зиньковскому улучшенный контракт.

Как отметил Корниленко, переговоры с Зиньковским перешли в «самую активную фазу», однако, не дал каких-либо конкретных сроков заключения соглашения.

В текущем сезоне Зиньковский попадал в расширенный список игроков сборной России, но в итоге в расположении команды отправился другой игрок самарской команды - Иван Сергеев.

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