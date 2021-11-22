Футбольный стадион на 15 тысяч болельщиков появится в Тольятти

Домашние игры тольяттинский «Акрон» проводит в Жигулевске

Стадион на 15 тысяч болельщиков со спортивной инфраструктурой вокруг планируют построить на набережной в Автозаводском районе Тольятти. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба «Акрон».

Инициатива строительства новой арены была одобрена региональным правительством и администрацией Тольятти. Помимо непосредственно стадиона на площадке вокруг появятся разминочные поля, манеж, медицинский спортивный центр и ряд других объектов.

Стадион станет домашним для тольяттинского «Акрона», который второй год выступает в ФНЛ и проводит домашние игры в Жигулевске, а также играл на «Самара Арене» и на «Металлурге» в областной столице.

Сейчас разрабатывается эскизный проект новой арены, ведется подготовка проектирования сопутствующих спортивных объектов.

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