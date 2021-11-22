Спортсмены из Самарской области привезли награды с международных турниров

Анна Чернышева успешно выступила на чемпионате мира в Дубае

Каратистка Анна Чернышева и шпажист Павел Сухов из Самарской области привезли награды с международных турниров, сообщает региональное правительство.

Серебряный призер Олимпиады в Токио самарец Павел Сухов выступал в Швейцарии на этапе Кубка мира. Он боролся за победу в составе российской сборной и завоевал золотую медаль. В финале россияне победили соперников из Испании (45:44).

Анна Чернышева из Тольятти выступала на чемпионате мира в Дубае (ОАЭ) в дисциплине «кумите». Тольяттинка завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 55 кг. В битве за «бронзу» Чернышева победила соперницу из Казахстана Севинч Рахимову.