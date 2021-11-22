Самарцев ожидает гололедица на дорогах ночью 23 ноября 2021 года

Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В регионе объявлен желтый уровень опасности из-за образования гололедицы на дорогах 23 ноября 2021 года. Погодное явление объясняется понижением температуры воздуха. В ночь вторника, 23 ноября, значительно похолодает.

ГУ МЧС России по Самарской области напоминает, что необходимо соблюдать правила безопасного передвижения для пешеходов и водителей. Автомобилистам следует не превышать оптимальной скорости.

Пешеходы должны не торопиться на проезжей части и передвигаться по льду, как лыжник, скользящими движениями. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.