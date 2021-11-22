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Общество22 ноября 2021 17:33

Николай Ренц оставил должность главы областного информцентра по Covid-19

Ренца сменил Дмитрий Константинов из СамГМУ
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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Николай Ренц оставил должность главы информцентра по коронавирусу

Николай Ренц оставил должность главы информцентра по коронавирусу

Глава Тольятти Николай Ренц оставил должность главы областного информцентра по Covid-19. Об этом стало известно в понедельник, 22 ноября, во время заседания регионального оперштаба.

Николай Ренц в статусе главы информцентра в видеороликах рассказывал о наиболее актуальных событиях в пандемию и отвечал на самые частые вопросы о вакцинации и коронавирусе, а также рассказывал, почему необходимо соблюдать меры безопасности.

Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, теперь Ренц сможет сконцентрироваться непосредственно на посту главу Тольятти.

Информцентр возглавил Дмитрий Константинов. Он является председателем Самарского областного научного общества инфекционистов, заведующим кафедрой и клиникой инфекционных болезней с эпидемиологией Самарского Государственного Медицинского университета (СамГМУ).