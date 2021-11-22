Главой информцентра по COVID-19 в Самаре стал профессор СамГМУ

В Самаре новый глава информационного центра

Профессор и доктор медицинских наук СамГМУ Дмитрий Константинов стал главой информационного центра оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью коронавирусом. На этом месте он сменил Николая Ренца, который с должности главврача перешел в мэрию Тольятти и занял кресло главы города. Последнее время он еще выступал от лица медицинской общественности, разъясняя с врачебной точки зрения решения оперативного штаба. Но эта нагрузка для него была лишней.

Теперь информированием населения и толкованием для горожанам решений штаба займется Дмитрий Константинов. Он - настоящий инфекционист, заведует кафедрой и клиникой инфекционных болезней в университетете, возглавлял ковидный госиталь, является председателем самарского областного научного общества инфекционистов. Его кандидатуру на это место согласовали все участники штаба: очевидно, что власти уверены, что мнение столь именитого врача, каждый день имеющего дело с коварным вирусом, будет много значить для горожан.

Дмитрий Константинов окончил университет в 2003 году, после этого учился в клинической ординатуре, был деканом лечебного факультета, стал победителем конкурса "Лучший молодой преподаватель СамГМУ" и трижды получил губернаторский грант.