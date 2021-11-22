В Самарском художественном музее пройдет выставка коллекции фон Вакано

В коллекции есть модель древнеегипетской пивоварни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарском областном художественном музее пройдет выставка, посвящённая собраниям коллекционера и основателя Жигулевского пивоваренного завода – Альфреда фон Вакано.

Коллекция фон Вакано вносит в себя украшения для интерьера, образцы графики, керамики, вышивки, бронзы, книжной миниатюры, художественных лаков, резьбы по слоновой кости. Ценной частью собранию стала его подлинная египетская коллекция. В Самарском художественном музее хранится около 350 экспонатов.

Альфред фон Вакано приехал в Самару в начале 1880 года, а уже в следующем году им был построен самый крупный пивоваренный завод в Поволжье. Выставка его коллекции пройдет в Самарском областном художественном музее совместно с Государственным Эрмитажем с 25 ноября по 23 января.