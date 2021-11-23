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Общество23 ноября 2021 6:17

За вклад в экологию: КНПЗ признан Лидером природоохранной деятельности

Завод побеждает во Всероссийском конкурсе шестой раз
Елена СБОРНОВА
Елена СБОРНОВА
Ежегодно заводчане реализуют ряд экологических проектов. Фото: АО «КНПЗ»

Ежегодно заводчане реализуют ряд экологических проектов. Фото: АО «КНПЗ»

Конкурсу «Лидер природоохранной деятельности» уже 17 лет. Его проводят в нашей стране, чтобы поддержать и отметить неравнодушные предприятия, которые активно внедряют природосберегающие технологиии реализуют экологические проекты. Куйбышевский НПЗ побеждает в престижном соревнованиизаслуженно: за последние несколько лет инвестиции предприятия в модернизацию производства и проекты, направленные на защиту окружающей среды, составили около 20 миллиардов рублей. Перевод энергетики установок завода на природный газ, модернизация газофакельного хозяйства, установка на резервуары понтонов, предотвращающихиспарение нефтепродуктов, реконструкция очистных сооружений,блоков оборотного водоснабжения и другие важныемероприятия позволили снизить нагрузку на воздух в 2,5 раза. Это подтверждают не только независимые эксперты, но и собственный мониторинг КНПЗ – завод контролирует состояние окружающей среды с помощью современной лаборатории и экологических постов.Сверхточное оборудование позволяет проводить около 10 тысяч анализов ежемесячно. Полученные данные о состоянии воздухакруглосуточно транслируются на городской эко-монитор, который установлен на одной из центральных транспортных развязок Самары.

Победителями конкурса признаны ещё два предприятия самарской группы «Роснефти» - Новокуйбышевский и Сызранский НПЗ.