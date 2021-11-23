Грузовую переправу Самара — Рождествено закроют с 29 ноября 2021 года

Расписание пассажирских судов Самара - Проран - Рождествено изменится с 25 ноября 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Грузовая переправа между Самарой и селом Рождествено работает последнюю неделю. С понедельника, 29 ноября 2021 года, паром больше не будет курсировать по Волге. Об этом сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

Также с четверга, 25 ноября 2021 года, изменится расписание движения пассажирских судов по маршруту Самара — Проран — Рождествено. Теплоходы будут ежедневно отправляться из Самары в 6:45, 10:00, 14:00, 17:30, 19:00, а в обратном направлении — в 6:00, 7:30, 9:00, 11:00, 15:00, 16:45, 18:15.

Отметим, суда будут заходить на Проран дважды в день. Это будут рейсы отправлением из Самары в 8:15 и 16:00. Заход на остановочный пункт будет носом к берегу. Посадка и высадка пассажиров — через носовой трап судна.

Добавим, в случае ухудшения обстановки на Волге или изменения пассажиропотока интервалы движения судов могут изменить.