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Общество23 ноября 2021 7:27

В Самарской области грузовики не смогут пересекать три моста до 2025 года

Ограничения на транспорт массой в потоке 25 тонн
Алена ПРОВКИНА
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Ограничения распространяются на грузовой транспорт. Фото: Яндекс карты

Ограничения распространяются на грузовой транспорт. Фото: Яндекс карты

В Самарской области ограничат движение грузовиков на трех мостах до 2025 года. Ограничения связаны с обеспечением безопасности на дорогах. Пересекать мосты не смогут грузовики массой в потоке 25 тонн, осевой – 10 тонн.

По сообщению «Поволжуправтодор», скорость проезда на искусственных сооружениях не должна превышать – 40 км/ч, минимальная дистанция между транспортными средствами – 50 м. Ограничения коснутся проезда на мостах через реки Большой Тишерек и Тишерек, на подъезде к Ульяновску от М-5 «Урал», через реку Самара на обводной дороге города Самары.

Данная мера для грузовиков необходима для обеспечения безопасности и будет действовать до 30 декабря 2025 года.