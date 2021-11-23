Райффайзенбанк снижает ставки для ипотек с господдержкой

Райффайзенбанк снижает ставки для программы «Ипотека с господдержкой 2020» до 5,99% и по программе «Госсубсидия для семей с детьми» до 5,19%. Новые тарифы вступают в силу с 22 ноября.

«Мы рады предоставить нашим клиентам возможность, несмотря на ситуацию на рынке, выгодно решить свой квартирный вопрос и встретить новый год в новом доме», — отметил управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

Для обеих программ с госсубсидией необходимый первоначальный взнос — не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. А максимальный срок кредита — 30 лет.

На семейную ипотеку могут претендовать граждане России, у которых родился ребёнок в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года, или семьи, в которых есть несовершеннолетний ребёнок с особенностями развития. В рамках программы можно получить жилищный кредит на покупку квартиры в новостройке не только напрямую у застройщиков, но и у любых юридических и физических лиц при условии переуступки договора долевого участия. Созаемщиками по кредитному договору могут выступать официальные или гражданские супруги. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн рублей в других регионах страны.

«Ипотека с господдержкой 2020» распространяется на приобретение строящегося или готового жилья от застройщика. Кредитованию подлежат квартиры в домах из списка одобренных банком. Максимальная сумма займа — 3 млн рублей.

Подробнее об условиях ипотечного кредитования можно узнать на raif.ru.