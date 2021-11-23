В Самаре 25 ноября распределят места в детсадах на 2021-2022 учебный год

Распределение свободных мест пройдет в автоматизированном порядке Фото: Олег ЗОЛОТО

В четверг, 25 ноября, в Самаре вновь распределят свободные места в детсадах на 2021-2022 учебный год. Этот процесс пройдет в автоматизированном порядке, сообщает пресс-служба городской администрации.

Родителей малышей просят заранее проверить данные, указанные в электронных заявлениях на портале образовательных услуг es.asurso.ru или es2p.asurso.ru. При обнаружении неточностей необходимо обратиться в МФЦ.

О предоставлении места сообщат сами сотрудники детского сада. Также результаты распределения можно узнать на указанных выше сайтах. Свое согласие с предоставленным местом нужно будет подтвердить в письменном виде в течение 10 рабочих дней. Его необходимо направить в дошкольное учреждение. А несогласие — в МФЦ.

Напомним, предыдущее распределение мест в детсадах Самары прошло 19 ноября 2021 года. Тогда в дошкольные учреждения зачислили 483 ребенка, в том числе 188 детей ясельного возраста.