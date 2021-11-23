В Самарской области сотрудники ГИБДД проверят тонировку стекол автомобилей 23 ноября 2021 года

Рейдовые мероприятия проведу в Самаре и Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории Самары и Тольятти проведут рейдовые мероприятия с привлечением максимального количества автоинспекторов. Рейд направлен на профилактику нарушений ПДД. Особое внимание инспекторы уделят тонировке стекол.

Сотрудники автоинспекции сообщают, что тонировка на передние боковые и ветровое стекло автомобиля ухудшает видимость. В ночное время при плохих погодных условиях практически лишает водителя обзора.

В осенне-зимний период инспекторы уделяют автомобилям с превышением норм светопропускаемости особое внимание. Нарушители будут оштрафованы.