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Общество23 ноября 2021 8:25

В Самарской области сотрудники ГИБДД проверят тонировку стекол автомобилей 23 ноября 2021 года

Будет привлечено максимальное количество автоинспекторов
Алена ПРОВКИНА
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Рейдовые мероприятия проведу в Самаре и Тольятти

Рейдовые мероприятия проведу в Самаре и Тольятти

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории Самары и Тольятти проведут рейдовые мероприятия с привлечением максимального количества автоинспекторов. Рейд направлен на профилактику нарушений ПДД. Особое внимание инспекторы уделят тонировке стекол.

Сотрудники автоинспекции сообщают, что тонировка на передние боковые и ветровое стекло автомобиля ухудшает видимость. В ночное время при плохих погодных условиях практически лишает водителя обзора.

В осенне-зимний период инспекторы уделяют автомобилям с превышением норм светопропускаемости особое внимание. Нарушители будут оштрафованы.