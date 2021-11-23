Суточный прирост COVID-больных в Самарской области упал до 1529 человек 23 ноября 2021 года

Заболеваемость коронавирусом в губернии пошла на спад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает падать заболеваемость коронавирусом. По данным на вторник, 23 ноября 2021 года, в регионе заразились еще 1529 жителей. Это примерно на 100 человек меньше, чем накануне.

При этом Самарская область вновь оказалась на третьем месте по суточному приросту инфицированных. Ее опережают Москва (2749 случаев) и Московская область (1871), следом за 63 регионом идет Санкт-Петербург (1060). Отметим, что общее число случаев заражения в губернии теперь составляет 172 351.

В Самарской области увеличилось и число выздоровевших. За минувшие сутки лечение закончили 856 человек. За все время COVID-19 смогли победить 123 548 жителей.

Есть и плохие новости. Умер еще 31 пациент, у которого ранее диагностировали коронавирус. Всего с начала пандемии в Самарской области зафиксировали уже 5 268 летальных случаев.