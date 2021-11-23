В Жигулевске мужчина спрятал украденный телефон в детскую коляску

Телефон обнаружили в детской коляске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Жигулевске росгвардейцы задержали мужчину, укравшего телефон из салона связи. Мужчина прятал сотовый в детской коляске.

Сотрудникам Росгвардии поступила ориентировка на мужчину, укравшего дорогой телефон престижной марки. Патруль смог заметить схожего по приметам мужчину с детской коляской. В ходе беседы похититель сознался в краже.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Телефон был изъят. Сотрудниками Росгвардии возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф и лишение свободы на срок до 2 лет.