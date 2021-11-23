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Общество23 ноября 2021 9:44

В Жигулевске мужчина спрятал украденный телефон в детскую коляску

Грабитель признался росгвардейцам в краже
Алена ПРОВКИНА
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Телефон обнаружили в детской коляске

Телефон обнаружили в детской коляске

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Жигулевске росгвардейцы задержали мужчину, укравшего телефон из салона связи. Мужчина прятал сотовый в детской коляске.

Сотрудникам Росгвардии поступила ориентировка на мужчину, укравшего дорогой телефон престижной марки. Патруль смог заметить схожего по приметам мужчину с детской коляской. В ходе беседы похититель сознался в краже.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Телефон был изъят. Сотрудниками Росгвардии возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф и лишение свободы на срок до 2 лет.