В Жигулевске мужчина спрятал украденный телефон в детскую коляску

Телефон обнаружили в детской коляске
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Жигулевске росгвардейцы задержали мужчину, укравшего телефон из салона связи. Мужчина прятал сотовый в детской коляске.
Сотрудникам Росгвардии поступила ориентировка на мужчину, укравшего дорогой телефон престижной марки. Патруль смог заметить схожего по приметам мужчину с детской коляской. В ходе беседы похититель сознался в краже.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Телефон был изъят. Сотрудниками Росгвардии возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф и лишение свободы на срок до 2 лет.