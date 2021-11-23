Новые клиентские центры "Газпром межрегионгаз Самара" заработали 22 ноября 2021 года

Новые офисы уже принимают посетителей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

22 ноября 2021 года после переезда снова заработали два клиентских центра "Газпром межрегионгаз Самара". Ранее они располагались на Галактионовской, 106 А и Санфировой, 112 А, а с понедельника открыли свои двери для посетителей на двери для посетителей на ул. Фрунзе, 105 и на ул. Гагарина, 26.

В абонентских пунктах новый формат. Теперь это единые клиентские центры, где можно получить весь спектр услуг по газоснабжению. Абоненты могут заключить договор на поставку газа и техническое обслуживание внутридомового оборудования, узнать состояние своего лицевого счета, оплатить услуги, передать показания, оставить заявку на социальную газификацию и решить другие важные задачи.

В новых офисах соблюдают все меры безопасности. Так, тут установлена система электронной очереди, позволяющая эффективно распределять поток посетителей и снижать время ожидания. К слову о последнем - для комфорта посетителей оборудованы мягкие зоны.

- Новые офисы удобнее расположены, они стали ближе к общественному транспорту. Также они создают более комфортные условия для посетителей, расширен спектр услуг. Это часть нашей программы развития клиентского сервиса, - рассказал заместитель генерального директора "Газпром межрегионгаз Самара" по работе с социально значимой категорией потребителей Сергей Гетьман.

Он также добавило, что со следующего года изменения коснутся абонентских пунктов в других населенных пунктах региона.