Огромные танкеры встали на зимовку и перегородили часть реки Самары в ноябре 2021 года

Танкеры переждут зимний сезон на Самарке. Фото: скрин видео

Огромные танкеры встали на зимовку и перегородили часть реки Самарки рядом с городом в ноябре 2021 года. Видеоблогер Евгений Щекин запечатлел суда с высоты птичьего полета.

На видео запечатлены большие нефтяные танкеры, которые стоят вдоль причалов вдоль берега рядами по три-четыре судна, пришвартованные друг к другу. Некоторые и вовсе стоят посреди русла реки.

- На Самарке «заканчиваются парковочные места» для танкеров на зимовку, - написал Евгений в подписи к видео. Он объяснил подписчикам, что слово «парковки» здесь употребляется в переносном значении, по аналогии с автомобилями.

Причалы на Самарке – традиционное место, где танкеры проводят зиму. Самарцы могут увидеть их, проезжая через реку по Фрунзенскому мосту.