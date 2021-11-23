Стримы без сбоев и фильмы онлайн: билайн еще больше «разогнал» интернет

билайн улучшил скоростные параметры сети, и жители могут делиться новостями в социальных сетях, рассказывать о том, что происходит в их жизни и просто общаться с родными и близкими в любое время.

Недавние исследования показали, что сегодня интернет является самым популярным медиаканалом у россиян: 81% населения страны регулярно выходит в сеть*. В условиях действующих ограничений важно не выпадать из цифрового мира не только в мегаполисах, но и в небольших населенных пунктах. Поэтому оператор активно развивает сеть во всех точках области, чтобы обеспечить качественный интернет и бесперебойную голосовую связь для каждого абонента.

Так, только в этом году оператор уже запустил в работу порядка 160 новых базовых станций, а в оставшиеся два месяца в эфир будут выведены еще более десятка станций сотовой связи.

Благодаря этому новые возможности стали доступны для 980 тысячи человек. Это жители как крупных городов – Тольятти, Сызрань, Жигулевск, так и коттеджных поселков – Русская Борковка, Приморский, Луначарский, Подстепки, Тимофеевка, Ягодное и др. Теперь абоненты могут свободно пользоваться всеми цифровыми ресурсами: заказывать товары в интернет-магазине, участвовать в онлайн-марафонах или устраивать себе виртуальные экскурсии в любом музее мира.

«Ежегодно мы фиксируем кратный рост интернет-трафика. Например, в этом году наши абоненты стали пользоваться скоростным 4G-интернетом в 1,5 раза больше. Это значит, что жители все больше времени начинают проводить в интернете – общаются с родными и друзьями, решают там рабочие вопросы, коммуницируют с органами власти или просто «зависают» в социальных сетях. Для нас важно обеспечивать хорошую связь для каждого абонента, поэтому мы продолжим усиливать наше присутствие в регионе для качественного сервиса», - комментирует директор Самарского отделения билайн Дмитрий Фомин.

Кроме того, в этом году билайн уже завершил масштабный проект по улучшению скоростных параметров 4G-интернета в Тольятти. Реализация проекта позволила расширить используемый частотный диапазон в сети LTE 1800 с 10 до 15 МГц, что привело к повышению производительности сети и увеличению скорости передачи данных. В общей сложности, за 2,5 года сеть билайн 4G в Тольятти выросла на 30%, а мобильный интернет за год ускорился в среднем на 40%.

*По данным исследовательского центра Deloitte, сентябрь 2021г.