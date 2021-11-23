В «Жигулевской долине» появилось еще 20 новых резидентов

"Жигулевская долина" привлекательна для новых резидентов

Технопарк «Жигулевская долина» принял еще 20 резидентов. Среди одобренных заявок - разработки и технологии в области здравоохранения, генной инженерии, IT, безопасности, инжиниринга, геодезии, транспорта, энергоэффективности, экологии и других.

- «Жигулевская долина» на сегодняшний день входит в группу с наивысшим уровнем эффективности в рейтинге технопарков России. Он объединил более 250 компаний, которые успешно реализуют свои проекты, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Резидентов технопарка пользуются мерами поддержки, благодаря которым создаются комфортные условия для ведения малого и среднего бизнеса в Самарской области. На инвестиционной площадке резидентам предоставляются в аренду современные офисные, лабораторные и производственные помещения, а также целый спектр сервисов поддержки проектов.