Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 ноября 2021 11:41

В «Жигулевской долине» появилось еще 20 новых резидентов

«Жигулевская долина» - один из крупнейших технопарков в сфере высоких технологий
Валерий СОКОЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
"Жигулевская долина" привлекательна для новых резидентов

"Жигулевская долина" привлекательна для новых резидентов

Технопарк «Жигулевская долина» принял еще 20 резидентов. Среди одобренных заявок - разработки и технологии в области здравоохранения, генной инженерии, IT, безопасности, инжиниринга, геодезии, транспорта, энергоэффективности, экологии и других.

- «Жигулевская долина» на сегодняшний день входит в группу с наивысшим уровнем эффективности в рейтинге технопарков России. Он объединил более 250 компаний, которые успешно реализуют свои проекты, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Резидентов технопарка пользуются мерами поддержки, благодаря которым создаются комфортные условия для ведения малого и среднего бизнеса в Самарской области. На инвестиционной площадке резидентам предоставляются в аренду современные офисные, лабораторные и производственные помещения, а также целый спектр сервисов поддержки проектов.