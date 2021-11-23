Центральный телеграф в Самаре стал историческим памятником народов РФ

Здание Центрального телеграфа и особняк Клодта взяли под охрану Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре здание Центрального телеграфа признали памятником истории и культуры народов РФ. Еще 8 зданий, помимо него, взяли под охрану.

Центральный телеграф расположен на улице Красноармейской, 17. Ранее он был объектом культурного наследия регионального значения. Последний раз реконструкция проводилась в 2006 году.

Под охрану также взяли: особняк Клодта, жилые дома на Осипенко, 10 «А»; на ул. Ленинской, 158; на ул. Рабочей, 35; на ул. Ленинской, 162, 154, 148 и 146.

Теперь здания должны остаться нетронутыми. По условиям документа, сохранятся объемно пространственные и планировочные композиции, строительные конструкции, композиционное построение и декор фасадов.