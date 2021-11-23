В Самаре рассказали об особенностях вакцинации тех, кому уже за 60

Пожилым самарцам дали советы о вакцинации Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителям Самары рассказали о главных особенностях вакцинации от коронавируса для граждан старше 60 лет. В Центре медицинской профилактики рассказали, на что стоит обратить внимание. Главное, о чем нужно помнить: прививаться представителям этой группы просто необходимо. Люди старше 60 лет находятся в зоне риска по коронавирусу и им нужно себя защитить, при этом нет никаких ограничений по возрасту: и граждане 70-90 лет тоже имеют факторы риска, к тому же у них часто много уже хронических заболеваний, а это дополнительная опасность.

Врачи советуют самарцам дождаться, когда пройдет обострение хронических заболеваний и обратиться к врачу за направлением на вакцинацию. При этом опыт показывает, что люди старше 60 лет легче, чем молодые, переносят привычку.

- Среди людей в возрасте старше 60 лет чаще встречаются случаи замедленного и недостаточного формирования иммунного ответа из-за возрастных физиологических особенностей, - также объяснили врачи.

Важный момент: нет никаких противопоказаний к сочетанию вакцины и лекарств, которые вы пьете. Только обязательно сообщите об этом врачу при осмотре.

- Помимо вакцинации против коронавируса, пожилым обязательно нужно прививаться от гриппа, поскольку каждая из вакцин вызывает выработку специфичных антител против определенных вирусов и лишь немного повышает сопротивляемость к другим инфекциям. Интервал между введением разных вакцин должен быть не менее 1 месяца, - также посоветовали врачи.

При этом как и представители всех других возрастных групп, такие граждане должны пройти ревакцинацию через шесть месяцев. Или сделать прививку через полгода после заболевания.

При этом все, кто сделал прививку, должны быть осторожны, соблюдать противоэпидемиологические меры: носить маску, соблюдать дистанцию.

- Если после прививки появились признаки респираторный инфекции, то следует оставаться дома, вызвать врача и выполнять все его рекомендации.