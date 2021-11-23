Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 ноября 2021 13:01

Директора фирмы обвиняют в мошенничестве при строительстве оздоровительного комплекса в Самарской области

В проектной документации были заменены строительные материалы на аналоги без снижения стоимости
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Фото: СУ СКР по Самарской области

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Фото: СУ СКР по Самарской области

В Самарской области задержали директора строительной фирмы, которого подозревают в мошенничестве, а также в выполнении строительных работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Сейчас мужчина находится под стражей.

По версии следствия, при строительстве культурно-оздоровительного комплекса в селе Большая Глушица подрядчик внес изменения в проектную документацию. Так, директор подрядной организации заменил внутренние отделочные материалы зрительного зала на аналоги, которые не соответствовали классу пожарной безопасности. При этом стоимость на стройматериалы снижена в проекте не была. Мошенник причинил ущерб по муниципальному контракту на сумму более 6 миллионов рублей.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Директора задержали по статье 91 УПК РФ, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. В настоящее время расследование продолжается сотрудники СУ СКР по Самарской области проводят комплекс оперативных мероприятий на установление всех обстоятельств происшествия.