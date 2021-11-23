Директора фирмы обвиняют в мошенничестве при строительстве оздоровительного комплекса в Самарской области

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Фото: СУ СКР по Самарской области

В Самарской области задержали директора строительной фирмы, которого подозревают в мошенничестве, а также в выполнении строительных работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Сейчас мужчина находится под стражей.

По версии следствия, при строительстве культурно-оздоровительного комплекса в селе Большая Глушица подрядчик внес изменения в проектную документацию. Так, директор подрядной организации заменил внутренние отделочные материалы зрительного зала на аналоги, которые не соответствовали классу пожарной безопасности. При этом стоимость на стройматериалы снижена в проекте не была. Мошенник причинил ущерб по муниципальному контракту на сумму более 6 миллионов рублей.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Директора задержали по статье 91 УПК РФ, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. В настоящее время расследование продолжается сотрудники СУ СКР по Самарской области проводят комплекс оперативных мероприятий на установление всех обстоятельств происшествия.