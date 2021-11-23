Число официальных пляжей могут увеличить в Самаре в 2022 году

В Самаре появится больше мест для безопасного летнего отдыха Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в 2022 году могут увеличить число официальных пляжей. Об этом 23 ноября 2021 года на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС заявил председатель регионального правительства Виктор Кудряшов.

По данным МЧС, в этом году в Самарской области произошло 91 ЧП на воде, в которых погибли 79 человек. При этом большинство смертельных случаев зафиксировали на неофициальных пляжах и преимущественно в Самаре.

— В следующем году в этом муниципалитете нужно обязательно увеличить число официальных пляжей. Надо создавать условия, размещать спасательные подразделения и оборудовать пляжи, — отметил Виктор Кудряшов.

Он добавил, что такая же задача стоит и перед другими городами и районам Самарской области. В прошлый купальный сезон в регионе официально работали 36 пляжей. В следующем году эту цифру могут увеличить.