Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 ноября 2021 13:39

Число официальных пляжей могут увеличить в Самаре в 2022 году

Причина – рост смертельных ЧП в необорудованных местах
Анастасия ФИЛАТОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Самаре появится больше мест для безопасного летнего отдыха

В Самаре появится больше мест для безопасного летнего отдыха

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в 2022 году могут увеличить число официальных пляжей. Об этом 23 ноября 2021 года на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС заявил председатель регионального правительства Виктор Кудряшов.

По данным МЧС, в этом году в Самарской области произошло 91 ЧП на воде, в которых погибли 79 человек. При этом большинство смертельных случаев зафиксировали на неофициальных пляжах и преимущественно в Самаре.

— В следующем году в этом муниципалитете нужно обязательно увеличить число официальных пляжей. Надо создавать условия, размещать спасательные подразделения и оборудовать пляжи, — отметил Виктор Кудряшов.

Он добавил, что такая же задача стоит и перед другими городами и районам Самарской области. В прошлый купальный сезон в регионе официально работали 36 пляжей. В следующем году эту цифру могут увеличить.