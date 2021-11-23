В Самарской области за летний период 2021 года утонули 79 человек

В основном люди погибают на "диких" пляжах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Правительстве Самарской области состоялось совещание, на котором подвели итоги работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Представитель ГУ МЧС по Самарской области предоставил отчет о происшествиях на водных объектах в летний период 2021 года.

По данным главного управления МЧС, за купальный сезон было зарегистрирован 91 случай происшествия на воде. К сожалению, утонули 79 человек, восемь из которых купались на официальных пляжах. Спасателям удалось сохранить жизнь 23 самарцам, которые тонули.

Инспекторы ГИМС отчитались, что в купальный сезон 2021 года было проведено 814 патрулирований акваторий рек Самарской области. Патрули проводились совместно с сотрудниками спасательных формирований, а также с полицейскими. За три месяца инспекторы зарегистрировали 844 правонарушения, а также провели 5224 профилактические беседы с населением.