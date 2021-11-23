Автолюбителям показали, как будет выглядеть бампер у обновленной LADA Vesta

Новый бампер почти не отличить от предыдущих версий. Фото: Avtograd news

В одном из пабликов любителей АвтоВАЗа появились эксклюзивные фотографии переднего бампера, который будет на обновленной LADA Vesta FL. Как пишет автор фотографий, для разных модификаций автомобиля будут использованы разные рисунки решетки радиатора.

- На LADA Vesta Cross решетка радиаторы будет с крупноячейным рисунком. Задний бампер на всех моделях будет одинаковый с фальш-выхлопом, - говорит автор публикации в паблике Avtograd news.

Автолюбители заметили сходства с предыдущей моделью LADA Vesta. Некоторые сравнили новые бампера с немного видоизмененными бамперами Lada Vesta Sport. Не многим любителям АвтоВАЗа понравился рестайлинг Lada Vesta.