В одном из ТЦ Самары за прошедшую неделю выявили 15 нарушений соблюдения антиковидных мер

В торговых центрах проверяют соблюдение постановления губернатора. Фото: Администрация Самары

В Самаре сотрудники администраций совместно с представителями правоохранительных органов продолжают проверять крупные торговые центры на предмет соблюдения введенных антиковидных мер. Так, в ТЦ, площадью более 2 тысяч кв. м. нельзя находиться без сертификата о вакцинации от коронавируса, либо справки о перенесённом заболевании или ПЦР-теста на наличие возбудителя COVID-19 (не позднее 72 часов), а также у посетителей при себе должен быть паспорт.

- За прошедшую неделю в одном из крупнейших торговых центров Куйбышевского района было выявлено 15 нарушений, из которых два нарушения были зарегистрированы совместно с полицией, - рассказал начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства Куйбышевского района Самары Игорь Тимонин.

Администрация Самары напоминает, что за нарушения требований постановления губернатора юридическим лицам может грозить штраф в размере до 300 тысяч рублей, а при повторном нарушении – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо приостановление деятельности на 90 суток.