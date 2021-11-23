Закладчик из Тольятти может получить до 20 лет лишения свободы за пакет наркотиков

Задержанный не стал отрицать свою вину. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полицейские из Тольятти получили информацию, что 32-летний местный житель может быть причастен к сбыту наркотических средств на территории города. При проверке полученная информация подтвердилась.

Мужчину задержали возле одного из домов на улице Революционной в Тольятти. Он не стал сопротивляться полицейским, а в кармане куртки у него нашли пять свертков с белым порошком, упакованных в пакет.

- Экспертиза показала, что в свертках наркотическое вещество N-метилэфедрона, общей массой 2,51 грамма. По закону это считается крупным размером, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Ранее не судимого и не трудоустроенного официально гражданина заключили под стражу. Выяснилось, что он хотел реализовать наркотики путем «закладок» в Тольятти. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют задержанного на возможную причастность к аналогичным преступлениям.

В отношении тольяттинца было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств). Теперь ему может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы.