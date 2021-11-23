Жители Куйбышевского района пожаловались на огромные пробки на улице Белорусской

Самарцы стоят в пробках на Сухой Самарке каждый день. Фото: twitter

Самарцы пожаловались на транспортный коллапс на улице Белорусской в Куйбышевском районе. По их мнению, ситуация не исправилась даже с возведением Фрунзенского моста. Жители Сухой Самарки отмечают, что автолюбители в вечернее время объезжают пробку через жилые дворы, что создает неудобства для местных жителей.

- Что делается, чтобы не было пробок на Сухой Самарке? Фрунзенский мост проблему не решил. Примите меры, - обращаются самарцы к региональному правительству.

Местные жители предлагают рассмотреть возможность расширения дороги на улице Белорусской. Сейчас те автолюбители, которые не хотят стоять в многометровых пробках, накатывают обочины и разбирают дороги во внутридворовых проездах.

На время публикации информации на сайте «КП-Самара», официального ответа от чиновников не было. Обращение самарцев было адресовано департаменту транспорта, департаменту городского хозяйства, а также в мобильную приемную губернатора.