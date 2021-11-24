В Самарской области браконьеров, убивших лебедей, лишат оружия

Лебеди занесены в Красную книгу. Фото: Департамент охоты и рыболовства

В Самарской области браконьеры незаконно подстрелили 4 краснокнижных лебедя и одну лысуху. Инцидент произошел 12 апреля 2021 года. Суд вынес приговор злоумышленникам. Их лишат оружия.

По данным департамента охоты и рыболовства Самарской области, в охотничьем хозяйстве «Волжское» на озере Частные Пади во время открытия охоты егеря поймали 5 человек. Браконьеры успели подстрелить 4 лебедя, занесенных в Красную книгу, и 1 лысуху.

Суд назначил злоумышленникам условный срок, конфискацию оружия и исправительные работы со сроком на 6 месяцев.