В Самарской области разнорабочий украл 12 металлических труб с магистрального нефтепровода

Мужчина погрузил части труб в служебный автомобиль. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Приволжском районе Самарской области задержали разнорабочего, укравшего 12 металлических труб с магистрального нефтепровода. Пропажу обнаружил специалист организации в районе села Нижнепечерское.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, подозреваемый распилил 12 металлических труб-шпунтов и сдал на металлолом. По его словам, трубы лежали на безлюдном участке, поэтому вечером он пришел за ними с резаком.

Материальный ущерб, причиненный организации, составил более 70 тысяч рублей. Подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело. Мужчине грозит за кражу до двух лет лишения свободы.