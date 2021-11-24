Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-9°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 ноября 2021 6:45

Новый бассейн построят на Московском шоссе в Самаре в 2023 году

Спортобъект разместят рядом с ПГУТИ
Анастасия ФИЛАТОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Деньги на возведение бассейна выделят из федерального бюджета

Деньги на возведение бассейна выделят из федерального бюджета

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре построят новый бассейн. Его разместят возле университета связи (ПГУТИ) на Московском шоссе, 77. Спортивный объект должен заработать в 2023 году. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Ранее депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщал, что деньги на строительство бассейна выделят из федерального бюджета. Отметим, что плавать в нем смогут не только студенты ПГУТИ, но и все желающие жители Октябрьского района.

Напомним, сейчас в Самаре строят еще один бассейн. Его возводят возле стадиона «Нефтяник» в Куйбышевском районе. По проекту это будет двухэтажное здание с гимнастическим и тренажерным залом. 25-метровый бассейн разместят на первом этаже. Одна из его дорожек будет предназначена для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сдача объекта намечена на 2022 год.