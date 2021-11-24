В Жигулевске мошенник списал с кредитной карты медсестры 225 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Жигулевске Самарской области мошенник оформил кредитную карту на имя медсестры и списал с нее 225 тысяч рублей. Аферист ввел женщину в заблуждение и получил доступ к ее личному кабинету.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, женщина разместила объявление о продаже детской мебели. В начале ноября откликнулся мужчина и заверил медсестру, что внесет полную предоплату, но за мебелью приедет позже. Обманом аферист добился доступа к личному кабинету и смог уговорить женщину подтвердить перевод.

Как выяснилось, мошенник списал деньги с кредитной карты. Потерпевшая обратилась в полицию, где по факту преступления возбудили уголовное дело.