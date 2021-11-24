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Общество24 ноября 2021 8:07

У алиментщика из Самары, задолжавшего более 300 тысяч рублей, арестовали иномарку

Сумма от продажи автомобиля пойдет в счет погашения долга
Алена ПРОВКИНА
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Долг погашен после продажи иномарки

Долг погашен после продажи иномарки

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Мужчина в Самаре лишился японского автомобиля из-за долга по алиментам. Он задолжал 305 тысяч рублей. Сумма от продажи арестованной машины пойдет в счет уплаты долга.

По сведениям УФСПП по Самарской области, мужчина не выплачивал алименты двум своим несовершеннолетним сыновьям. Старшему сыну 6 лет, а младшему – 5 лет. Алиментщика предупредили о задолженности, но он не спешил ее погашать. Судебный пристав составил акт описи и ареста японского автомобиля.

После подготовки всех документов машину передали на реализацию, то есть иномарку продали, а полученная сумма пошла в счет погашения задолженности. Долг в 305 тысяч рублей полностью погашен.