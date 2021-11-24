МТС усилила сеть к зимним каникулам для лыжников и конькобежцев

В преддверии зимних каникул МТС установила новые базовые станции рядом с популярными лыжными трассами, где проводят зимние выходные любители спорта. Дополнительное телеком-оборудование МТС появилось в районе «Чайки», «Динамо» и горнолыжного комплекса «Сок» на Красной Глинке. Любители спорта теперь могут с комфортом вести прямые эфиры в социальных сетях, смотреть стримы и видео в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и пользоваться всеми привычными сервисами от мобильных банков до служб заказа такси.

Согласно исследованию МТС, проведенному в начале 2021 года, горные лыжи среди жителей Самарской области более популярны, чем беговые. Чемпионами по объему потребления мобильного трафика в январе-феврале 2021 года стали горнолыжные комплексы «Сок» на Красной Глинке и «Склон» в Малой Царевщине. Лыжная база «Чайка» заняла в списке третье место, причем ее посетители пользовались мобильным интернетом во время лыжных забегов почти в полтора раза реже, чем любители горных склонов. В пятерку самых востребованных среди самарцев мест для катания на лыжах вошли также лыжная база «Динамо» и горнолыжный комплекс «Волжский утес».

Кроме того, сеть МТС была усилена в районе крупных городских катков в парке Гагарина и на стадионе «Локомотив».