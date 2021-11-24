билайн.аналитика: российская молодежь стала дольше говорить по телефону и чаще сидеть в интернете

Эксперты выяснили, как изменилась длительность общения по мобильной связи, определили динамику потребления интернет-трафика, а также узнали, какая модель телефона наиболее популярна у молодежи.

В среднем у людей в возрасте до 35 лет за последний год (с 1 октября 2020 года) длительность звонков выросла на 36,6%, а рост потребления мобильного интернета составил 36,8%. Между тем, звонки по телефону преимущественно выбирают женщины, тогда как мужчины чаще выходят в сеть.

Кроме того, клиенты до 25 лет стали больше пользоваться мобильным интернетом на 49%, а длительность голосовых вызовов увеличилась почти на 74%. Количество звонков больше всего выросло в Москве, Ставрополе, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Казани. По увеличению длительности разговора лидируют: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань и Ростов-на-Дону. Наибольший скачок трафика мобильного интернета среди клиентов в возрасте до 25 лет за последний год зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Казани и Уфе.

Среди людей в возрастной категории от 25 до 35 лет мобильный интернет стал популярнее на 35,5%, в то время как длительность звонков увеличилась на 34,1%. Топ-5 городов по использованию мобильного интернета, длительности и частоте звонков в этой возрастной категории выглядит так же, как и среди тех, кому до 25 лет.

Топ популярных сервисов, на которые люди в возрасте 25–35 лет тратят мобильный интернет-трафик, выглядит так:

- Веб-браузинг;

- Приложения Яндекса (карты, такси и проч.);

- WhatsApp;

- YouTube;

- Facebook;

- Mail.ru;

- ВКонтакте;

- TikTok;

- Одноклассники;

- Instagram.

Клиенты билайн в возрасте до 25 лет предпочитают следующие интернет-сервисы:

- Веб-браузинг;

- Приложения Яндекса (карты, такси и проч.);

- YouTube;

- WhatsApp;

- Facebook;

- ВКонтакте;

- TikTok;

- Instagram;

- Telegram;

- Google Play.

Стоит отметить, что абоненты билайна на тарифе «Твоё решение» могут выбрать объемы пакетов минут и Гб с учетом собственного потребления, а также активировать дополнительные опции, позволяющие еще больше настроить тариф под свои индивидуальные потребности. Например, дополнительно подключить безлимитный трафик на социальные сети, видео- и музыкальные стриминговые сервисы, в том числе отдельно на каждый сервис.

Топ-10 самых популярных девайсов среди людей до 35 лет представлен следующими устройствами:

1. Apple iPhone 11;

2. Samsung Galaxy A51;

3. Apple iPhone 7;

4. Xiaomi Redmi 9A;

5. Samsung Galaxy A10;

6. Xiaomi Redmi 9C NFC;

7. Samsung Galaxy A12;

8. Samsung Galaxy A50;

9. Xiaomi Redmi 9;

10. Honor 7A.