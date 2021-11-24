В Самарской области охотники без разрешения убили 6 косуль

На место сразу прибыли правоохранители. Фото: Департамент охоты и рыболовства

В Самарской области поймали браконьеров, которые убили 9 косуль. При этом 6 животных было добыто незаконно. Охотники имели разрешение только на трех из них. Все случилось на территории охотничьего угодья «Волжское» в Волжском районе 20 ноября 2021 года.

Специалисты южного территориального отдела департамента охоты и рыболовства Самарской области проверили законность проведения коллективной охоты. В итоге они выявили нарушения. Сотрудники сообщили о произошедшем в дежурную часть полиции.

У браконьеров изъяли туши косули и 13 охотничьих ружей. Правоохранители сейчас проводят проверку.