В Самарской области 24 ноября 2021 года коронавирус выявили у 1201 жителя

Суточная заболеваемость COVID-19 в регионе резко упала Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на среду, 24 ноября 2021 года. Суточный прирост ковид-пациентов упал до 1201. Разница с данными накануне — около 300 человек. Общее число случаев заражения в регионе теперь составляет 173 552.

Самарская область вновь опустилась на четвертое место по стране. Тройка лидеров антирейтинга — Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Там суточный прирост больных варьируется от 1,3 до 2,5 тыс. человек.

Что касается данных о выздоровлении, то за минувшие сутки в Самарской области закончили лечение 897 человек. За все время COVID-19 победили 124 445 жителей региона.

Кроме того, в губернии умерли еще 33 пациента. Всего с начала пандемии в Самарской области зафиксировали уже 5 296 смертельных случаев.