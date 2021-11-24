В Самаре определили цену капремонта в трех домах - объектах культурного наследия

На ул.Куйбышева планируют отремонтировать сразу два старинных здания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре определили цену капремонта в трех домах, которым присвоен статус объектов культурного наследия. Соответствующее распоряжение опубликовала городская администрация 24 ноября 2021 года.

Речь идет о трех зданиях дореволюционной постройки – домах на ул.Куйбышева, 98, ул. Куйбышева, 107 (стр. 1 и 2) и ул. Чапаевская, 162А.

Первым в списке значится дом на ул.Куйбышева, 98 – «Дом Винник», в котором жил Ярослав Гашек. Для него необходимо разработать проектную документацию по капремонту и привести в порядок крышу здания. На это власти готовы потратить 10,1 млн рублей.

Следующим в списке идет жилой дом 1880 года постройки на ул. Чапаевской, 162А .Здесь планируется обновить фасад, крышу и инженерные коммуникации. На эти цели предполагается выделить около 2,9 млн рублей.

Также определена стоимость капремонта двух корпусов жилого дома на ул. Куйбышева, 107, построенного в начале 20 века. На то, чтобы привести в порядок крышу в первом корпусе и фасад – во втором, власти готовы потратить 4,3 миллиона рублей.