Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-8°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 ноября 2021 9:32

В Самарской области предложили дополнительно выделять по 100 млн рублей на замену лифтов

Эту сумму хотят направлять ежегодно в 2022-2024 годах
Анастасия ФИЛАТОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В регионе необходимо обновить более 14 тысяч лифтов / Фото: samgd.ru

В регионе необходимо обновить более 14 тысяч лифтов / Фото: samgd.ru

В Самарской области хотят увеличить финансирование на замену старых и аварийных лифтов. Фракция «Единая Россия» предложила дополнительно выделять на эти цели по 100 млн рублей. Данные изменения могут внести в проект регионального бюджета.

— Предлагается ежегодно в 2022-2024 годах дополнительно выделять средства на капитальный ремонт и замену лифтового оборудования, которое было признано непригодным для эксплуатации, — сообщает пресс-служба Самарской губернской думы.

Отметим, в Самарской области необходимо обновить более 14 тысяч лифтов. Почти половина из них работает уже свыше 25 лет. Среди оборудования, которое планируется заменить в 2022 году, — лифт в многоэтажке на улице Силина, 4.