В Центральном городской детской библиотеке прошло инклюзивное мероприятие для детей

«Радуга талантов» прошла 20 ноября.

В Центральной городской детской библиотеке в Самаре в субботу, 20 ноября, прошло детское инклюзивное мероприятие «Радуга талантов». Свои творческие таланты смогли показать дети с ограниченными возможностями, акцию приурочили к Международному дню инвалида. Инициатором стала Самарская областная библиотека для слепых. Организатором является Центральная городская детская библиотека, которая после модернизации в 2019 года в рамках национального проекта «Культура» стала одной из самых удобных площадок города для людей с ограниченными возможностями здоровья.

- В мероприятии приняли участие творческие коллективы «Самоцветы» школы-интерната «Преодоление», «Варенька» школы № 167, театр моды «Золотая пчелка» школы-интерната № 115, талантливые чтецы школы-интерната № 4, а так же экспериментальный инклюзивный театр «МиРок», - рассказали организаторы.

В рамках акции также прошли выставки рисунков и работ в технике ковровой вышивки.

Акция прошла с соблюдением всех санитарно-эпидемических норм.