Две школы эвакуировали в Тольятти 24 ноября 2021 года

Всех учеников экстренно вывели на улицу / Фото: Происшествия Тольятти

В среду, 24 ноября 2021 года, в Тольятти эвакуировали сразу две школы — № 86 и 93. По предварительным данным, в экстренные службы города поступило сообщение о минировании зданий. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

— Приехали пожарные, ОМОН, скорая помощь, полиция. Нас вывели на улицу. В школу, чтобы забрать вещи, не пускали. Все замерзли, — поделилась одна из учениц.

По данным мэрии Тольятти, всех детей отпустили домой. На место выезжали сотрудники кинологической службы. Они обследовали здания, но ничего опасного не нашли. Вызов классифицировали как ложный.

Напомним, школьники вернулись к очным занятиям с 22 ноября 2021 года. До этого ученики старших классов находились на дистанционном обучении.