В Самаре среди вакцинированных граждан начался розыгрыш квартиры и машины 24 ноября 2021 года

Все вакцинированные граждане смогут принять участие в розыгрыше призов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре среди вакцинированных граждан начнется розыгрыш призов в среду, 24 ноября 2021 года, в прямом эфире. Привитые самарцы смогут выиграть квартиру, машину и сертификаты на 4 тысячи рублей.

Розыгрыш «Вакцинация – это жизнь» пройдет 24 ноября в прямом эфире на сайте sova.info и в официальных группах ВКонтакте «СОВА» и «Самарская область» в 13:00. Викторина пройдет в три этапа. Второй и третий запланированы на 8 и 22 декабря.

Заявку на участие можно отправить на сайт «Карта жителя Самарской области». Призы получат вакцинированные жители, сделавшие прививку с 24 сентября 2020 года по 14 ноября 2021 года.

Результаты розыгрыша опубликуют в «Волжской коммуне», в приложении «Вестник Правительства» и на сайте «Карта жителя Самарской области» после завершения. Также номера победителей можно уточнить по телефону горячей линии: 8 800 511 63 03.