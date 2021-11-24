Рядом с "Домом Кожевникова" может появиться гостиница Фото: Архив "КП"

Рядом с «Домом Кожевникова» в Самаре может появиться гостиница. Такая информация содержится в документах, опубликованных городской администрацией.

Мэрия вынесла на общественное обсуждение предложения об изменении разрешенного назначения нескольких участков. Среди них - земельный участок площадью 731 кв.м, расположенный в Ленинском районе Самары на ул.Коммунистической, уч.3. Судя по карте, он расположен между знаменитым «Домом Кожевникова» («Дом с часами»), за сохранение которого уже несколько лет борются градозащитники, и Казанской церковью.

Сейчас участок относится к категории земель населенных пунктов. Собственники территории просят разрешения использовать его под гостиничное обслуживание.