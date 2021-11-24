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Общество24 ноября 2021 10:07

Рядом с «Домом Кожевникова» в Самаре может появиться гостиница

Собственники участка пытаются сменить его разрешенное назначение
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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Рядом с "Домом Кожевникова" может появиться гостиница

Рядом с "Домом Кожевникова" может появиться гостиница

Фото: Архив "КП"

Рядом с «Домом Кожевникова» в Самаре может появиться гостиница. Такая информация содержится в документах, опубликованных городской администрацией.

Мэрия вынесла на общественное обсуждение предложения об изменении разрешенного назначения нескольких участков. Среди них - земельный участок площадью 731 кв.м, расположенный в Ленинском районе Самары на ул.Коммунистической, уч.3. Судя по карте, он расположен между знаменитым «Домом Кожевникова» («Дом с часами»), за сохранение которого уже несколько лет борются градозащитники, и Казанской церковью.

Сейчас участок относится к категории земель населенных пунктов. Собственники территории просят разрешения использовать его под гостиничное обслуживание.