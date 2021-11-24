Стало известно, сколько в 2021 году составила выручка резидентов ОЭЗ "Тольятти"

ОЭЗ "Тольятти" продолжает успешно функционировать Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В особой экономической зоне "Тольятти" подвели итоги деятельности за три квартала 2021 года. Результаты показывают, что даже несмотря на трудности, связанные с пандемией, инвестиционная площадка продолжает развиваться.

- Этот ъ Этот год стал рекордным для региона по запуску новых предприятий. Только в ОЭЗ "Тольятт" с начала года запущено три крупных производства – "Самарский завод медицинских изделий", завод по выпуску автомобильных сидений "Форесия" и вторая линия фармацевтического предприятия "Озон Фарм", - поделился министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

По словам главы минэкономразвития, сейчас в ОЭЗ "Тольятти" 30 резидентов. 13 из них уже запустили производства на территории инвестплощадки. В 2021 году удалось привлечь четырех новых инвесторов с многомиллиардными инвестициями. Дмитрий Богданов отмечает, что общая выручка компаний-резидентов за 9 месяцев 2021 года - 7,2 млрд рублей - на 85 % больше, чем в этот же период в прошлом году.

Всего с начала функционирования ОЭХ там создано 1887 рабочих место. Общий объем инвестиций превышает 19 млрд рублей. Совокупная выручка - более 31 млрд рублей.