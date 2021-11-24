Сильный ветер и снег обрушатся на Самарскую область 25 ноября 2021 года

В губернии объявлен желтый уровень опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области резко испортится погода. В четверг, 25 ноября 2021 года, в регион нагрянут сильный ветер и снег.

— Ночью и днем 25 ноября местами ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с. Объявлен желтый уровень опасности, — сообщили в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, в ночь на четверг на северо-западе региона пойдет небольшой снег. Скорость ветра составит 7-12 м/с. Температура воздуха опустится до -9…-14 °C. На дорогах гололедица. Днем пойдет умеренный снег, возможно, мокрый снег. Ветер разгонится до 15-18 м/с. Столбик термометра поднимется до 0...-5 °C. На дорогах по-прежнему будет скользко.

В ГУ МЧС по Самарской области советуют жителям по возможности не выходить завтра на улицу. Если сильный ветер застигнет на улице, лучше как можно быстрее найти укрытие. Не стоит ходить рядом с деревьями, ЛЭП, рекламными щитами, недостроями. Спасатели рекомендуют поставить машины в гараж или припарковать их подальше от непрочных конструкций.