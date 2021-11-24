В Тольятти фасад дома на улице Ворошилова украсил новый мурал

На фасаде здания стрит-арт художник изобразил значимые памятники Тольятти. Фото: городская администрация

В Тольятти фасад дома на улице Ворошилова, 2а украсили новым муралом. Он отражает главные достопримечательности города. Автор работы – самарский художник Денис Вертиго.

По сообщению городской администрации, левая сторона диптиха показывает абстрактную борьбу формы и цвета. На ней изображены символы воздушных змеев и памятник, посвященный Татищеву – основателю города. Памятник принято считать неофициальным символом Тольятти. Ниже изображен памятник собаке. Пес ждал своих погибших хозяев семь лет на улице города. На правой стороне двойного мурала художник изобразил абстракцию со скульптурой ангела с книгой в руках.

Напомним, Денис Вертиго украсил уже несколько домов в Автограде и Самаре, а художественное оформление 85 пролетов стены ГРЭС выполнила группа художников под руководством граффитиста.