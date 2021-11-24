Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-8°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 ноября 2021 10:32

В Тольятти фасад дома на улице Ворошилова украсил новый мурал

Автор работы – Денис Вертиго
Алена ПРОВКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На фасаде здания стрит-арт художник изобразил значимые памятники Тольятти. Фото: городская администрация

На фасаде здания стрит-арт художник изобразил значимые памятники Тольятти. Фото: городская администрация

В Тольятти фасад дома на улице Ворошилова, 2а украсили новым муралом. Он отражает главные достопримечательности города. Автор работы – самарский художник Денис Вертиго.

По сообщению городской администрации, левая сторона диптиха показывает абстрактную борьбу формы и цвета. На ней изображены символы воздушных змеев и памятник, посвященный Татищеву – основателю города. Памятник принято считать неофициальным символом Тольятти. Ниже изображен памятник собаке. Пес ждал своих погибших хозяев семь лет на улице города. На правой стороне двойного мурала художник изобразил абстракцию со скульптурой ангела с книгой в руках.

Напомним, Денис Вертиго украсил уже несколько домов в Автограде и Самаре, а художественное оформление 85 пролетов стены ГРЭС выполнила группа художников под руководством граффитиста.