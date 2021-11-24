Самарские автомобилисты пожаловались на наледь на кольце Московского шоссе и Гагарина

Наледь образовалась из-за утечки на водопроводных сетях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 24 ноября 2021 года, дорога на пересечении Московского шоссе и улицы Гагарина в Самаре превратилась в настоящий каток. Автомобилисты сообщили, что ездить по этому участку стало опасно.

— Я сейчас дрифтанул на овале. Боком ушел в сторону опоры и под КамАЗ. Прям лед! Пересечение Московского шоссе и улицы Гагарина по направлению «из города», — написал один из водителей в твиттере.

Ситуацию прокомментировали в региональном министерстве транспорта. По данным ведомства, на этом участке произошла утечка. Информацию передали в «РКС-Самара». На месте уже работает ремонтная бригада. Она устраняет аварию. Кроме того, дорогу сейчас обрабатывают противогололедными материалами.

Отметим, в последнее несколько дней жители Самары стали часто жаловаться на гололед. Бесплатные «катки» открылись почти во всех дворах города. Многие пешеходные дорожки покрыты слоем льда, однако обезопасить их не спешат. Одна из самарчанок даже пригласила губернатора прогуляться по гололеду.