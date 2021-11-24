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Происшествия24 ноября 2021 10:57

В Сызрани пожарные спасли от огня 88-летнюю пенсионерку

Пожар удалось ликвидировать
Алена ПРОВКИНА
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Для ликвидации пожара потребовалось 23 человека и 7 единиц техники

Для ликвидации пожара потребовалось 23 человека и 7 единиц техники

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани, 23 ноября, спасателям удалось спасти пожилую женщину от огня. Пожар смогли ликвидировать за несколько минут.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, ранним утром в 6:07, 23 ноября 2021 года, в дежурную смену поступило сообщение о пожаре. На улице Карла Либкнехта в городе Сызрань загорелась квартира. Начали гореть домашние вещи на площади 5 кв.м. Пожару присвоили повышенный уровень сложности «1 БИС».

Из дома эвакуировали 10 человек, среди которых была пожилая женщина. Пенсионерку госпитализировали. Пожар полностью удалось потушить в 6 часов 24 минуты. Причина возгорания пока не установлена.